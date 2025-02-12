İstanbul'da 12 Şubat'ta tüm ilçelerde okulların tatil edilmesiyle birlikte tüm gözler valilikler tarafından yarın için verilecek olan karara çevrildi. İstanbul'da kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Peki, İstanbul'da kar tatili uzatılacak mı, yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçelerde tatil olacak? İstanbul Valiliği'nden tatil açıklaması var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

1 /13 İstanbul'da dün başlayan bugün de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yarın da okullar tatil olur mu sorusunu akıllara getirdi. İstanbul'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil olacak mı? İşte öğrencilerin gündeminden düşmeyen 13 Şubat 2025 Perşembe günü kar tatili hakkında ayrıntılar...

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İSTANBUL'DA 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) tarihinde de tüm il genelinde okullar tatil edildi.

Aynı karar yarın için de geçerli olacak mı sorusu gündeme geldi.



3 /13 İSTANBUL'DA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.







4 /13 12 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU? İstanbul il genelinde, Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde, Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde, Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede, Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime, Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde, Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki 72 kırsal mahallesinde, Sinop'un Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün(12 Şubat) 1 gün ara verildi.





5 /13 İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

6 /13 İSTANBUL'DA 11 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ OLAN İLÇELER

İstanbul'da 11 Şubat Salı günü 9 ilçede okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası salı günü Küçükçekmece, Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de eğitime bir gün ara verilmişti.



7 /13 İSTANBUL'DA YARIN (13 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLACAK MI? İstanbul Valiliği 13 Şubat ile ilgili resmi bir tatil açıklaması yapmadı. Herhangi bir tatil kararı söz konusu olduğunda haberimizde yer alacaktır.

8 /13 İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.

Megakentte 20-30 kilometrede adeta iklim değişti. Yer yer buz tutan yollarda kazalar meydana geldi.



9 /13 İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI? İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.





10 /13 AKOM’DAN ANADOLU YAKASINA UYARI: ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.

11 /13 KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.

12 /13 Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

