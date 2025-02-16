Meteoroloji, pazartesiden itibaren Sibirya soğuklarının yurda giriş yapacağını duyurdu. Ankara ve İstanbul'a kar yeniden gelecek. Peki İstanbul ve Ankara’ya kar ne zaman yağacak mı? İşte detaylar...
Soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına almaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Salı gününden itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek.
İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek. Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.
İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, özellikle İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Mega kentte hava sıcaklıklarının pazar günü 12-13 dereceye kadar çıkmasının ardından pazartesiden itibaren hızla düşeceği belirtildi. İstanbul'da üçüncü kez kar yağışının etkili olacağı vurgulandı.
Ankara’da kar yağış var mı?
Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor.
İzmir’de hava nası olacak?
İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sert kış koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.