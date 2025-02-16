Bugün hava nasıl olacak?

Bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sert kış koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.