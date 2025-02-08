İstanbul'a kar yeniden çıkıp geliyor! Sıcaklıklar o illerde düşecek: Kar, don, buzlanma...

Yurt genelinde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un haftalık raporlarında İstanbul dahil birçok kent için yeni uyarılar yapıldı. Özellikle pazartesi gününe dikkat çekilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtildi. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yağışlar etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI
AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.