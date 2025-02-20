



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Vali Davut Gül, okulların cuma günü tatil olup olmayacağı hakkında kararın yarın akşam verileceğini bildirdi. Vali Davut Gül, “Yarın akşam karar vereceğiz. Meteorolojik verileri takip ediyoruz. Okulları tatil ettik. Aynı zamanda 8 yaş altında çocuğu olan hanımefendilere, hamilelere ve engellilere idari izin verdik. Yapmak istediğimiz şey olabildiğince vatandaşlarımızı evinde tutmak. Ne kadar çok dışarıda olunursa kaza riski ve trafik o kadar çok artıyor” ifadelerini kulandı.



