İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Vali Davut Gül, okulların cuma günü tatil olup olmayacağı hakkında da konuştu. Peki İstanbul’da cuma günü okullar tatil mi? 21 Şubat yarın İstanbul’da okullar tatil mi?
İstanbul ve birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.
Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Vali Davut Gül, okulların cuma günü tatil olup olmayacağı hakkında kararın yarın akşam verileceğini bildirdi. Vali Davut Gül, “Yarın akşam karar vereceğiz. Meteorolojik verileri takip ediyoruz. Okulları tatil ettik. Aynı zamanda 8 yaş altında çocuğu olan hanımefendilere, hamilelere ve engellilere idari izin verdik. Yapmak istediğimiz şey olabildiğince vatandaşlarımızı evinde tutmak. Ne kadar çok dışarıda olunursa kaza riski ve trafik o kadar çok artıyor” ifadelerini kulandı.
İstanbul hava durumu nasıl olacak?
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verdi. İstanbul Boğazı, görüş mesafesinin azalması sebebiyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Bazı uçak seferleri iptal edildi. Araçlar yollarda kaldı. Kar yağışının şiddetini artırarak hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.