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İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

11:433/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da akşam saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve EMSC depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD ise 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve EMSC sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD verilerine göre deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti. 

EMSC ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaraereğlisi (Tekirdağ) olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Saat 11:36'da meydana gelen depremin derinliği 18 km olarak ölçüldü.

#İstanbul deprem
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