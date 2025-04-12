İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç? 12 Nisan İSKİ Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'deki barajların doluluk oranları güncel listesi

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Yaşanan son yağışlar neticesinde de bu arama hız kazanmış durumda. Günlük olarak tabloda yerini alan baraj doluluk oranı 12 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. Yağışlar barajları nasıl etkiledi? İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 12 Nisan İSKİ Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'deki barajların doluluk oranları güncel listesi haberimizde.

1 /4 İSKİ tarafından takip edilen barajların su seviyesi yağışların ardından gündemde. İSKİ baraj doluluk oranı İstanbul megakent sakinleri tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Darlık, Elmalı, Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'nin baraj doluluk oranı güncel listesi.

2 /4 BARAJ DOLULUK ORANI 12 NİSAN 2025

İSKİ ile İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları etkili olan yağmur sonrası izlenmeye başladı. 12 Nisan itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 82,02 dolu. İşte, baraj baraj güncel veriler:



3 /4 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 65,05 Büyükçekmece: 75,47 Darlık: 80,02 Elmalı: 96,15 Istrancalar: 97,88







