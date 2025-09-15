Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?

İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?

17:1515/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>U logolu metrolar hangileri? İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı?</u></em></strong></p>
U logolu metrolar hangileri? İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı?

İstanbul’da toplu taşımada yeni ücret tarifesi 15 Eylül (bugün) başladı. Tek geçişlik tam bilet 35 lira olurken öğrenci ise 17,08 lira oldu. Sosyal kart sahiplerine ise tek basımlık geçiş 25.06 liraya yükseldi. CHP'li İBB yönetiminin toplu ulaşıma getirdiği yeni zam 'U' logolu yani Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı metrolarda ve Marmaray’da geçerli olmayacak. Peki İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı?

İstanbul’da toplu taşımada yeni ücret tarifesi 15 Eylül itibariyle başladı. Tek geçişlik tam bilet 35 lira olurken öğrenci ise 17,08 lira oldu. Sosyal kart sahiplerine ise tek basımlık geçiş 25.06 liraya yükseldi.

Aylık öğrenci abonmanı 494 lira olurken tam abonman fiyatı ise 2 bin 748 lira oldu. Benzer şekilde sosyal kart sahipleri ise abonmana 1.709 lira ödeyecek. Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 lira oldu.

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseldi. CHP'li İBB yönetiminin toplu ulaşıma getirdiği yeni zam 'U' logolu metrolarda ve Marmaray’da geçerli olmayacak.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’in NSosyal hesabından yapılan açıklamasında, bugün itibarıyla İstanbul’da yürürlüğe giren ulaşımda yüzde 30’luk zamla ilgili değerlendirmesi ve “U” logolu metrolarla Marmaray’da bu zammın geçerli olmayacağı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı?

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,


Bakırköy sahil (İDO)-Kirazlı metro hattında, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı,

Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı raylı sistem hattı.

#U logolu metrolar
#Marmaray
#Ulaştırma Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?