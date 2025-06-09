Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor. Müzeler ve ören yerleri, dini bayramların birinci günü öğleden sonra açılır ve diğer bayram günleri boyunca normal giriş ücretleriyle ziyaretçilere açık olur. Peki, 2025 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı, saat kaçtan kaça kadar ücretsiz? İşte, Kurban Bayramı'nın 4. günleri açık olan müzeler ve saraylar...

1 /7 Kurban Bayramı tatilinde kültür ve sanat aktiviteleri yapmak isteyenler için müzelerin ve sarayların açık olup olmadığına dair bilgiler merak konusu. Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur. İşte, Kurban Bayramında açık olan müzeler ve saraylar...

2 /7 BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER AÇIK? İstanbul’da müzelerin ziyaret saatleri şu şekilde; 9 Haziran'da açık olan müzeler: Anadolu Hisarı Müzesi 10:00 - 18:00 Aşiyan Müzesi 09:00 - 17:00 Artİstanbul Feshane 10:00-20:00

3 /7 Atatürk Müzesi 09:00-17:00 Baruthane Müze 10:00-21:00 Bulgur Palas 10:00-19:00 Casa Botter 10:00-19:00

4 /7 Cumhuriyet Müzesi 10:00-19:00 Çubuklu Siloları 10:00-19:00 Kemal Sunal Müzesi 10:00-18:00 Müze Gazhane 09:00-18:00 Taş Mektep 10:00-18:00 Tekfur Sarayı 09:00-17:00 Turhan Selçuk Kültür Evi 10:00-19:00

5 /7 KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK OLAN SARAY, KASIR, KÖŞK VE MÜZELER Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Tarihi Fabrikalarda Uygulanacak Ziyaret, Tahsis, Arşiv, Araştırma ve Görüntü Alma Usul ve Esasları" doğrultusunda, Başkanlığa bağlı tüm saray, köşk, kasır ve müzelerin; Kurban Bayramının 1. günü (06 Haziran 2025 Cuma) 10.00 - 17.30 saatleri arasında, Bayramın 2. günü (07 Haziran 2025 Cumartesi) ve Bayramın 3. günü (08 Haziran 2025 Pazar) 09.00 - 17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

6 /7 Bayramın 4. günü ise (09 Haziran 2025 Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olup, diğer saray, köşk, kasır ve müzeler ise ziyarete kapalı olacağı bildirilmiştir. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.''