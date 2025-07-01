İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem meydana geldi. Son depremler listesi 1 Temmuz Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. İstanbul'da bugün hissedilen bir deprem yaşandı. Marmara'da en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 1 Temmuz 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte 1 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
İSTANBUL'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
İstanbul'da 1 Temmuz 2025 tarihinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yaşanan son depremler listesi yayınlandı:
1 TEMMUZ SON DEPREMLER
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 1 TEMMUZ SALI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
MANİSA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:31’de merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 10.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MALATYA’DA DEPREM!
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:31’de Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi.
2.9 büyüklüğündeki deprem, 11.68 kilometre derinlikte kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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