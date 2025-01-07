İstanbul'da kar yağışı için artık geri sayım başladı. Meteorolojiden gelen son açıklamalara göre, İstanbul’a kar yağışı Ocak ayının ortalarından itibaren ulaşacak. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla gibi bölgelerde sağanak yağış görülürken, diğer bölgelerde havanın daha az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde ise sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis gibi olumsuz hava koşulları ile karşılaşılması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Türkiye’nin birçok şehri kar yağışının etkisi altına girerken, İstanbul da bu soğuk hava dalgasından nasibini alacak. Özellikle hafta sonundan itibaren sıcaklıkların hızla düşmesi ve yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji, buzlanma, don ve ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor.
İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
İstanbul’da beklenen kar yağışı için AKOM ve Karayolları Genel Müdürlüğü, olası aksaklıkları en aza indirmek için şimdiden çeşitli tedbirler almış durumda.
Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."
Kar Yağışı Kaç Gün Sürecek?
İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, Ocak ayının sonlarına doğru İstanbul, ikinci bir kar yağışı dalgası ile karşı karşıya kalabilir. Bu da şehirdeki kar yağışı süresinin uzamasına neden olabilir. Kar yağışının süresi, hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Kar nereye yağacak? Yurt geneli hava durumu nasıl olacak?
Türkiye’nin doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Siirt gibi şehirlerde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Bu bölgelerdeki ekipler, karla mücadele çalışmalarına devam ederken, don ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus riski oluşturuyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çığ tehlikesi de bulunuyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlıkları arttıkça, çığ riskinin de artması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar için uyarılar yapılmış durumda.
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