Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla gibi bölgelerde sağanak yağış görülürken, diğer bölgelerde havanın daha az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde ise sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis gibi olumsuz hava koşulları ile karşılaşılması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?