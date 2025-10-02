İstanbul’da kiralık sosyal konut başvuru şartları neler, TOKİ kiralık konutlara kimler başvuracak?

TOKİ İstanbul'da kiralık sosyal konutların başvuru şartları nelere olacak?

81 il genelinde üretilecek olan yeni sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay içerisinde açıklayacak. Bu kapsamda İstanbul özelinde bazı konutlar sadece kiralık olarak sunulacak.

Kiralık konut üretimi için 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri gündeme geldi. TOKİ’nin bugüne kadar ürettiği sosyal konutlarda 1+1 dairelere yer verilmezken, kiralık modelde bu tip dairelerin yeni evlenen çiftler için başlangıç aşamasında bir alternatif olabileceği belirtiliyor. Proje kapsamında ise en büyük yoğunluğun 2+1 daire tiplerinde olacağı öngörülüyor.