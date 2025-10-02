İstanbul’da kiralık sosyal konut başvuru şartları neler, TOKİ kiralık konutlara kimler başvuracak?

Çevre, Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde yeni detaylar gündeme gelmeye başladı. Proje kapsamında İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konut üretimi gerçekleştirilecek; Anadolu ve Avrupa yakalarında kentsel dönüşüme katkı sağlanırken, kira fiyatlarını dengelemeyi hedefleyen bu uygulama, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerini kapsayacak. Dar gelirli aileler için uzun vadeli kiralama sistemiyle uygun şartlar sunulacak. Peki, İstanbul’da kiralık sosyal konut başvuru şartları neler, TOKİ kiralık konutlara kimler başvurabilecek? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ni duyurdu. Erdoğan, projede şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, projede ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Bu uygulama özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
TOKİ İstanbul'da kiralık sosyal konut tipleri nasıl olacak?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için kiralık sosyal konutların inşa edileceği duyuruldu. Projede kiralık dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 tiplerinde planlanacağı belirtildi. Peki, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine kimler başvurabilecek, başvuru şartları neler olacak?
TOKİ İstanbul'da kiralık sosyal konutların başvuru şartları nelere olacak?
81 il genelinde üretilecek olan yeni sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay içerisinde açıklayacak. Bu kapsamda İstanbul özelinde bazı konutlar sadece kiralık olarak sunulacak.
Kiralık konut üretimi için 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri gündeme geldi. TOKİ’nin bugüne kadar ürettiği sosyal konutlarda 1+1 dairelere yer verilmezken, kiralık modelde bu tip dairelerin yeni evlenen çiftler için başlangıç aşamasında bir alternatif olabileceği belirtiliyor. Proje kapsamında ise en büyük yoğunluğun 2+1 daire tiplerinde olacağı öngörülüyor.
İstanbul’da kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?
Konuyla ilgili beklentilerini Milliyet’e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre, hanehalkı geliri açısından bakıldığında, konut kirasının toplam gelirin üçte birini geçmemesi global ölçekte kabul edilen bir oran olarak öne çıkıyor. Örneğin hanehalkı geliri 50 bin TL ise, bunun üçte biri olan tutar kira bedeli olarak değerlendirilebiliyor.
Kiralık konutlarda oturacak hanehalkının gelirinin belli periyotlarla kontrol edileceği belirtiliyor. Bu kontrolün yıllık olarak yapılması bekleniyor.
Talebin yüksek olması nedeniyle bir talep listesi oluşturulup kura yöntemiyle çekiliş yapılabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca hanehalkı gelir sıralaması, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterlere göre puanlama modeli uygulanmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.