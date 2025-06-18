İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI: 18 HAZİRAN’DA ÜÇ İLÇEDE SU VERİLEMEYECEK





stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacak.





Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini etkileyecek olan su kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.