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İstanbul'da 3 ilçe için su kesintisi duyurusu: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ 18 Haziran su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri

İstanbul'da 3 ilçe için su kesintisi duyurusu: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ 18 Haziran su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri

09:5418/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'un 3 ilçesinde bugün (18 Haziran 2025 Çarşamba) 12 saat süren su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintisi Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçesinin bazı mahallelerini etkileyecek. Vatandaşlar tarafından Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. 18 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İşte İSKİ 18 Haziran su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri

İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI: 18 HAZİRAN’DA ÜÇ İLÇEDE SU VERİLEMEYECEK


stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacak.


Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini etkileyecek olan su kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle 18 Haziran 2025 Çarşamba günü bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu

İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER


İSKİ’nin 2025/14 sayılı açıklamasına göre su kesintisi saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Büyükçekmece: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih

Esenyurt: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis

Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet

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