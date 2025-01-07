İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Toplu ulaşıma zam yapıldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi. Peki otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretlerine zam ne zaman gelecek?