UKOME toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretlerine zam yapılmasını talep etti. İBB’nin yüzde 46.09’luk zam teklifi, UKOME toplantısında reddedildi. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam ne zaman gelecek?
Milyonların merakla beklediği toplu ulaşıma zam için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı. Metro, metrobüs, öğrenci ve tam bilet fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. UKOME toplantısından İBB'nin toplu taşımaya ilişkin zam teklifinde karar çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi. Peki otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretlerine zam ne zaman gelecek?
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Toplu ulaşıma zam yapıldı mı?
İstanbul'da toplu taşımaya zam düzenlemesi UKOME'nin alt komisyonunda tekrar görüşüldükten sonra yeniden gündeme gelecek. Yeni ulaşım ücretlerinin bu ay içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Mevcut tam bilet, öğrenci bileti, tam abonman ve metrobüs bilet fiyatları toplu taşıma ücretleri ne kadar?
Mevcut ücretler
Tam bilet 20 lira
Öğrenci 9.76 lira
Öğretmen ve 60 yaş 14,32 lira
Öğrenci abonman 282,5 lira
Tam abonman 1569 lira
Metrobüs Tam 29,68 lira
Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 lira
Metrobüs Öğrenci 9,76 lira
UKOME kimlerden oluşuyor?
UKOME, yerel ile merkezi idareye bağlı toplam 27 yetkiliden oluşuyor. Yetkililerin 11'i İBB tarafından belirlenirken, 15'i merkezi idareden atanıyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ise bir üye ile temsil ediliyor.