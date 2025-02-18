Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un ardından Kandilli Rasathanesi'nden uzmanlar da İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile'nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı gibi yüksek yerlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'un uzun zamandır görmediği kar yağışını görecek olması nedeniyle öğrenci ve veliler okullar tatil olacak mı? 19 Şubat Çarşamba İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul hava durumuna ilişkin detaylar.

1 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde yeni haftada sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

2 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

3 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

4 /7 İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bugün kuvvetli yağmur beklendiğini belirten Çelik, salı yağmurun şiddetini azaltacağını, çarşamba karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceğini, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

5 /7 AKOM'dan yapılan açıklamada, uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği belirtildi. Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği ifade edildi.

6 /7 Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı. Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, "İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir." dedi.