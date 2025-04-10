



NİSAN AYI KİRA ARTIŞ TAVANI YÜZDE 51,26 OLDU





Nisan ayı için kira artış tavan oranı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.





İstanbul'un ilçelerindeki yıllık kira artış oranlarını belirlemek için, her ilçeye ait kira fiyatları ve yıllık değişim oranları kullanılarak hesaplama yapılabilir. Bu verilere göre, 2025 Nisan'da uygulanabilecek kira artışı tavan oranı olan %51,26 ile, her ilçedeki artış oranları şöyle görünüyor:











