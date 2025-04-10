İstanbul'un 39 ilçesindeki yıllık kira artış oranları belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Nisan ayı kira artış tavan oranı yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı. Bu veriler ile birlikte İstanbul'da kiralık konutların yıllık artış oranı da netleşti. İstanbul'da en yüksek orana sahip ilçe yüzde 74,7 ile Zeytinburnu oldu. İşte diğer ilçelerde yıllık kira artış oranları.
Veri analizi şirketi Endeksa'dan edinilen verilere göre İstanbul'un 39 ilçesinde yıllık kira artış oranı belli oldu.
İstanbul’da kiralar hızla artmaya devam ederken, bazı ilçelerdeki artış oranları %70'lere ulaşarak hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir konu hâline gelmiştir. Özellikle merkezi ve ulaşımı kolay ilçelerde kira artışları daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak nisan ayı kira artış tavan oranının belirlenmesiyle kiracılara uygulanabilecek zam oranı %51,26 ile sınırlıdır. Bu sınırın üzerindeki artış talepleri ise hukuki olarak geçersiz sayılabilir. İşte İstanbul'un ilçe ilçe yıllık kira artış oranları.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ TAVANI YÜZDE 51,26 OLDU
Nisan ayı için kira artış tavan oranı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.
İstanbul'un ilçelerindeki yıllık kira artış oranlarını belirlemek için, her ilçeye ait kira fiyatları ve yıllık değişim oranları kullanılarak hesaplama yapılabilir. Bu verilere göre, 2025 Nisan'da uygulanabilecek kira artışı tavan oranı olan %51,26 ile, her ilçedeki artış oranları şöyle görünüyor:
İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE YILLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI
Adalar: Veri yok
Bakırköy: Yıllık değişim %59,23
Beşiktaş: Yıllık değişim %56,51
Beykoz: Yıllık değişim %38,56
Beyoğlu: Yıllık değişim %30,79
Çatalca: Yıllık değişim %42,09
Eyüpsultan: Yıllık değişim %37,46
Fatih: Yıllık değişim %40,99
Gaziosmanpaşa: Yıllık değişim %31,82
Kadıköy: Yıllık değişim %61,04
Kartal: Yıllık değişim %51,98
Sarıyer: Yıllık değişim %25,40
Silivri: Yıllık değişim %41,38
Şile: Yıllık değişim %44,78
Şişli: Yıllık değişim %43,30
Üsküdar: Yıllık değişim %59,46
Zeytinburnu: Yıllık değişim %74,73
Büyükçekmece: Yıllık değişim %50,43
Kağıthane: Yıllık değişim %39,92
Küçükçekmece: Yıllık değişim %53,96
Pendik: Yıllık değişim %52,15
Ümraniye: Yıllık değişim %52,83
Bayrampaşa: Yıllık değişim %38,01
Avcılar: Yıllık değişim %52,79
Bağcılar: Yıllık değişim %41,61
Bahçelievler: Yıllık değişim %57,36
Güngören: Yıllık değişim %47,71
Maltepe: Yıllık değişim %54,12
Sultanbeyli: Yıllık değişim %55,32
Tuzla: Yıllık değişim %45,16
Esenler: Yıllık değişim %31,87
Arnavutköy: Yıllık değişim %47,26
Ataşehir: Yıllık değişim %54,36
Başakşehir: Yıllık değişim %48,17
Beylikdüzü: Yıllık değişim %49,85
Çekmeköy: Yıllık değişim %49,25
Esenyurt: Yıllık değişim %45,19
Sancaktepe: Yıllık değişim %50,80
Sultangazi: Yıllık değişim %39,00