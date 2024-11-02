İUP MAAŞ ÖDEMESİ SON DURUM: İUP Kasım ayı maaşları ne zaman yatacak?

"İUP Kasım ayı maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında engelliler, kadınlar ve eski hükümlülerin işgücüne katılımı ve uyum sağlamaları destekleniyor. Programa katılan ve belirli şartları taşıyan bireyler, Kasım ayı maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İUP maaş ödemeleri, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR’a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olarak çalışmayan vatandaşlara yönelik olarak düzenli aralıklarla hesaplara yatırılıyor.