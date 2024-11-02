İUP MAAŞ ÖDEMESİ SON DURUM: İUP Kasım ayı maaşları ne zaman yatacak?

İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP), katılımcıların mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını ve mesleki becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Program kapsamında çalışan birçok kişi, İUP maaşlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İŞKUR’un belirli periyotlarda yaptığı ödemeler için resmi bir açıklama beklenirken, maaşların düzenli aralıklarla hesaplara aktarılması öngörülüyor.
"İUP Kasım ayı maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında engelliler, kadınlar ve eski hükümlülerin işgücüne katılımı ve uyum sağlamaları destekleniyor. Programa katılan ve belirli şartları taşıyan bireyler, Kasım ayı maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İUP maaş ödemeleri, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR’a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olarak çalışmayan vatandaşlara yönelik olarak düzenli aralıklarla hesaplara yatırılıyor.
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.
İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.
İUP HAKKINDA
18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.
Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.
Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.