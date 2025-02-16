Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, İzmir'de yaşayan Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırmaya başladı. 2025 Ramazan imsakiyesi, İzmir için iftar ve sahur saatlerini gösteren önemli bir kaynaktır. Diyanet İzmir Ramazan imsakiyesi açıklandı. İşte Ramazan İmsakiyesi İzmir için sahur vakti ve iftar saatleri.
İzmir'de iftar vakti, gün batımının ardından başlar ve akşam ezanı ile birlikte oruç açılır. Sahur vakti ise, imsak vaktine kadar devam eder ve bu süre içinde yemek yeme ve su içme imkanı bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi tarihinde başlayacak. İzmir'de akşam ezanı vakti, her gün güneşin batışına göre değişir. Bu nedenle, akşam ezanının saat kaçta olduğunu öğrenmek için, güncel imsakiyeye bakmak gerekir. İzmir Ramazan İmsakiyesi 2025: Sahur ve İftar Vakitleri.
2025 İzmir Ramazan İmsakiyesi açıklandı! İzmir'de sahur vakti, imsak saati ve iftar saati her gün değişmektedir. İzmir iftar vakti için en güncel bilgiler Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır. Akşam ezanı saat kaçta? İzmir'de iftar vakti güneş battığında başlar ve Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir saate denk gelir. İzmir sahur vakti ise imsak saatinden hemen önce sona erer. İzmir Ramazan imsakiyesi 2025 takvimini takip ederek oruç vakitlerini kaçırmayın.
İzmir Namaz Vakitleri-İftar ve Sahur Saatleri
İftar saati nedir?
İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025