İzmir'de iftar vakti, gün batımının ardından başlar ve akşam ezanı ile birlikte oruç açılır. Sahur vakti ise, imsak vaktine kadar devam eder ve bu süre içinde yemek yeme ve su içme imkanı bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi tarihinde başlayacak. İzmir'de akşam ezanı vakti, her gün güneşin batışına göre değişir. Bu nedenle, akşam ezanının saat kaçta olduğunu öğrenmek için, güncel imsakiyeye bakmak gerekir. İzmir Ramazan İmsakiyesi 2025: Sahur ve İftar Vakitleri.