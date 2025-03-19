2025 İzmir Ramazan İmsakiyesi açıklandı! İzmir'de sahur vakti, imsak saati ve iftar saati her gün değişmektedir. İzmir iftar vakti için en güncel bilgiler Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır. Akşam ezanı saat kaçta? İzmir'de iftar vakti güneş battığında başlar ve Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir saate denk gelir. İzmir sahur vakti ise imsak saatinden hemen önce sona erer. İzmir Ramazan imsakiyesi 2025 takvimini takip ederek oruç vakitlerini kaçırmayın.

İzmir Namaz Vakitleri-İftar ve Sahur Saatleri



