Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, İzmir'de yaşayan Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırmaya başladı. 2025 Ramazan imsakiyesi, İzmir için iftar ve sahur saatlerini gösteren önemli bir kaynaktır. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre, İzmir'de 19 Mart Çarşamba yani bugün iftar saati 19:29. İşte Ramazan İmsakiyesi İzmir için sahur vakti ve iftar saatleri.
Ramazan ayının yedinci gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. 2025 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İzmir'de 19 Mart Çarşamba yani bugün oruç saat 19.29'da açılacak. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte 2025 İzmir Ramazan imsakiyesi.
İzmir'de bugün iftar saat kaçta? (19 Mart Çarşamba İzmir Ramazan imsakiyesi)
Diyanet Ramazan imsakiyesine göre, İzmir'de 19 Mart Çarşamba günü iftar vakti saati 19:29'da yapılacak.
İLÇE İLÇE İZMİR İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI? (19 MART ÇARŞAMBA)
Aliağa İftar Vakti: 19:30
Balçova İftar Vakti: 19:29
Bayındır İftar Vakti: 19:27
Bayraklı İftar Vakti: 19:29
Bergama İftar Vakti: 19:29
Beydağ İftar Vakti: 19:25
Bornova İftar Vakti: 19:29
Buca İftar Vakti: 19:29
Çeşme İftar Vakti: 19:32
Çiğli İftar Vakti: 19:29
Dikili İftar Vakti: 19:30
Foça İftar Vakti: 19:30
Gaziemir İftar Vakti: 19:29
Güzelbahçe İftar Vakti: 19:30
Karabağlar İftar Vakti: 19:29
Karaburun İftar Vakti: 19:31
Karşıyaka İftar Vakti: 19:29
Kemalpaşa İftar Vakti: 19:28
Kınık İftar Vakti: 19:28
Kiraz İftar Vakti: 19:25
Konak İftar Vakti: 19:29
Menderes İftar Vakti: 19:29
Menemen İftar Vakti: 19:29
Narlıdere İftar Vakti: 19:29
Ödemiş İftar Vakti: 19:26
Seferihisar İftar Vakti: 19:30
Selçuk İftar Vakti: 19:28
Tire İftar Vakti: 19:26
Torbalı İftar Vakti: 19:28
Urla İftar Vakti: 19:30
2025 İzmir Ramazan İmsakiyesi açıklandı! İzmir'de sahur vakti, imsak saati ve iftar saati her gün değişmektedir. İzmir iftar vakti için en güncel bilgiler Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır. Akşam ezanı saat kaçta? İzmir'de iftar vakti güneş battığında başlar ve Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir saate denk gelir. İzmir sahur vakti ise imsak saatinden hemen önce sona erer. İzmir Ramazan imsakiyesi 2025 takvimini takip ederek oruç vakitlerini kaçırmayın.
İzmir Namaz Vakitleri-İftar ve Sahur Saatleri
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.