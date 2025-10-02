Yeni Şafak
İZSU duyurdu: İzmir'de 2 Ekim'de su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler: 16 saatlik planlı su kesintisi yaşanacak

İZSU duyurdu: İzmir'de 2 Ekim’de su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler: 16 saatlik planlı su kesintisi yaşanacak

2/10/2025, Perşembe
<p><strong><em><u>İzmir'de 2 Ekim su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler</u></em></strong></p>
İzmir'de 2 Ekim su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), artan su tüketimine karşı alınan önlemler kapsamında yeni bir planlı kesinti programı açıkladı. Yapılan duyuruya göre, bazı ilçeler iki gruba ayrılarak günün belirli saatlerinde dönüşümlü olarak su kesintisi yaşayacak. Bu kapsamda Bayraklı ve Urla’nın da içinde bulunduğu ilçelerde belirlenen saat aralıklarında sular verilmeyecek. Vatandaşlar, İZSU’nun duyurduğu resmi programa göre hangi gün ve saatlerde su kesintisi olacağını takip edebilecek. Peki, İZSU su kesintisi programı ile İzmir'de sular saat kaçtan kaça kadar kesik olacak, kesinti hangi ilçeleri kapsayacak? İşte, 2 Ekim 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler ve saatler.

İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık ve artan su talebi nedeniyle Ekim ayı boyunca planlı su kesintilerini sürdürdüğünü duyurdu. Kesintiler, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde üç gruba ayrılarak gece saatlerinde uygulanacak. Bayraklı, Urla, Bornova ve Buca gibi ilçeler etkilenecek. Aşağıda, 2 Ekim 2025 için güncel program özeti yer almaktadır.

BAYINDIR ZEYTİNOVA 02.10.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE 02.10.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1610 ile 1640 kvş içi için.

GAZİEMİR AKTEPE 01.10.2025 saat 18:30 ile 02.10.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme SIRRI ATALAY CD.--212 ÖNÜ (AKTEPE MAHALLERİ ETKİLENMEKTEDİR)

SEFERİHİSAR TEPECİK 02.10.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1536 SOKAKTAKİ BARANKAYA ÇALIŞMASI ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEYE SULAR VERİLEMEMEKTEDİR.

URLA ALTINTAŞ, KALABAK, SIRA, YAKA, YELALTI, YENİKENT, ZEYTİNALANI 02.10.2025 saat 08:58 ile 13:58 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ZEYTİNALANI MAHALLELERİ KALABAK MAHALLELERİ URLA MAHALLELERİNDE ZEYTİNALANINDA VANA DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEKTİR.

