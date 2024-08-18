JANDARMA GENEL KOMUTANLĞI GENERAL VE ALBAY ATAMA KARARLARI

Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi. Ayrıca İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş ve Düzce olmak üzere 41 ilin jandarma komutanı değişti.