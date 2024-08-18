Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama ve terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi. İşte, 2024 atama kararnamesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama terfi listesi…
Resmi Gazete kararına göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları ve terfi listesi de paylaşıldı. İşte, 2024 Jandarma Genel Komutanlığı general, albay atamaları Sahil Güvenlik Komutanlığı amiral ve albay terfi isim listesi.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ATAMA VE TERFİ LİSTESİ 2024
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi, yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi.
Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
Kararnameyle emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:
Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın, Tokat Emniyet Müdürlüğüne; Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Emniyet Müdürlüğüne; Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Bolu Emniyet Müdürlüğüne; Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Burdur Emniyet Müdürlüğüne; Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne; Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde Emniyet Müdürlüğüne; Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Bekir Demir, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç, Amasya Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Barış Erkol, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Aytekin Canıtez, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Tacettin Çelebi, Giresun Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi İsmail Karasakal, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan, Karaman Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Aykut Korkmaz, Kilis Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Osman Elbir, Kütahya Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne; Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Emniyet Müdürlüğüne; İçişleri Müşaviri İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
JANDARMA GENEL KOMUTANLĞI GENERAL VE ALBAY ATAMA KARARLARI
Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi. Ayrıca İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş ve Düzce olmak üzere 41 ilin jandarma komutanı değişti.
SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI ATAMA VE TERFİ LİSTESİ 2024
Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi Tuğamiralliğe terfi etti.
Kararnameyle Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Ünver'in mevcut görevlerine devamına karar verilirken, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına atandı.