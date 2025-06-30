Kabine Toplantısı konuları ve saati, en düşük emekli maaşı ve memur maaşı zammı öncesinde gündemde yer alıyor. Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Bu hafta açıklanacak son enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı başta olmak üzere terörsüz Türkiye ve yeni Anayasa çalışmaları gündem konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bir araya gelecek Bakanlar Kurulu masadaki konuları değerlendirecek. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı konuları neler?
Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomi başlıkları ele alınıyor. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından gündem konuları ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Özellikle de yaklaşan SGK emekli ve memur maaşı zammı öncesinde gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman, gündem konuları neler? İşte 30 Haziran 2025 Pazartesi Kabine Toplantısı konuları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de kabineyi toplayacak. Kabine toplantısı 30 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısında başkanlık edecek. Toplantıda orman yangınları ile mücadele adımları, en düşük emekli maaşı gündemde olacak. Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması ve Kabine toplantısında alınan kararları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONUSU MADDELERİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine toplantısında öncelikle Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili istihbarat birimlerinden gelen saha raporları, DEM Parti İmralı Heyeti’nin temasları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyete verdiği son randevu değerlendirilecek.
MAAŞ ZAMLARI DA MASADA
Ekonomi başlığı altında ise en düşük emekli aylığı üzerinde yapılan çalışma ile kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri öne çıkıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emeklilerin yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacağını dikkate alan AK Parti, bunun için çalışma yapıyor.
Kamu işçilerinin maaş artışı ile ilgili görüşmelerde ise hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 17, ikinci altı ayı için yüzde 10 olmuştu. İşçi tarafı teklifin kabul edilemez olduğu yanıtını verirken, sürecin toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
DIŞ POLİTİKALAR ELE ALINACAK
Toplantıda, İsrail-İran ateşkesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin arabuluculuk çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nde yaptığı ikili görüşmeler ele alınacak.