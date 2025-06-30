MAAŞ ZAMLARI DA MASADA

Ekonomi başlığı altında ise en düşük emekli aylığı üzerinde yapılan çalışma ile kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri öne çıkıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emeklilerin yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacağını dikkate alan AK Parti, bunun için çalışma yapıyor.

Kamu işçilerinin maaş artışı ile ilgili görüşmelerde ise hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 17, ikinci altı ayı için yüzde 10 olmuştu. İşçi tarafı teklifin kabul edilemez olduğu yanıtını verirken, sürecin toplantıda görüşülmesi bekleniyor.



