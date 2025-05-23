Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, gündem başlıkları neler? 9 günlük bayram tatili...

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca vatandaşın gündeminde tatil süresi yer alıyor. 2025 yılında bayramın ilk günü 6 Haziran Cuma’ya denk gelirken, haftasonuyla birleşen bu tarih bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, tatil süresine ilişkin kararın alınabileceği Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantılarının sonuncusu 12 Mayıs'ta yapılmıştı. Bir sonraki toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi ve Kurban Bayramı tatil süresinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bayram öncesinde yapılacak toplantıdan çıkacak karar, kamu çalışanları başta olmak üzere tüm yurttaşlar tarafından merakla bekleniyor.

1 /3 2025 yılı Kurban Bayramı takvimi netleşirken, tatilin süresi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Bayramın ilk günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu tarih, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne çıkabileceği beklentisini doğurdu. Vatandaşlar, resmi tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek için hükümetten gelecek açıklamaya kilitlenmiş durumda. Kararın, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen Kabine toplantısında netleşmesi öngörülüyor. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de alınacak olası kararda.

2 /3 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine toplantılarının sonuncusu 12 Mayıs'ta yapılmıştı. Gözler şimdi yeni toplantının tarihine çevrildi. Beklentilere göre, bir sonraki Kabine toplantısının 26 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.