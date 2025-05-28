Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte toplanacak 2025? 9 günlük bayram tatili uzatılacak mı, yeni açıklama var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belirli aralıklarla düzenlenen Kabine Toplantısı, hem iç hem de dış politikaya yönelik önemli kararların alındığı kritik bir mekanizma olmayı sürdürüyor. En son 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantıda "Terörsüz Türkiye" vurgusu öne çıkmıştı. Gözler şimdi yeni Kabine toplantısına çevrildi. 26 Mayıs’ta yapılması beklenen toplantı ertelenince, özellikle Kurban Bayramı tatil süresine dair kararların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Yeni toplantının tarihi ve saati kamuoyunca yakından takip ediliyor.

1 /5 Kritik başlıkların ele alındığı Kabine Toplantıları, Türkiye gündeminin en belirleyici anlarına sahne olmaya devam ediyor. 12 Mayıs’taki son toplantının ardından gözler yeni Kabine buluşmasına çevrilmişti. Ancak 26 Mayıs’ta yapılması planlanan toplantı ertelenince, özellikle Kurban Bayramı tatiliyle ilgili verilecek kararlar daha da önem kazandı. Bayram süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda belirsizlik sürerken, toplantının yeni tarihi ve gündemi merakla bekleniyor. Kabine’den çıkacak kararlar, milyonların tatil planlarını şekillendirecek.

2 /5 KABİNE NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? Kabine Toplantısı belirli aralıklarla düzenleniyor. 12 Mayıs ardından yeni toplantının 26 Mayıs Pazartesi yapılması bekleniyordu ancak bu tarihte AK Parti MKYK toplantısı düzenlendi. Toplantı tarihine dair resmi açıklama bulunmuyor. Ancak bu hafta içinde saat 16:00 sıralarında Kabine Toplantısı olması bekleniyor.

3 /5 KABİNE GÜNDEMİ Toplantının ana gündem maddeleri arasında; ''Terörsüz Türkiye'', enflasyonla mücadele, Yargı Paketi, Ukrayna - Rusya savaşı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yer alması öngörülüyor.

4 /5 Öte yandan Kurban Bayramı tatil süresi hakkında da değerlendirme yapılması için beklenti oluşmuştu. Konuya dair İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamada bulundu;"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.