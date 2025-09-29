Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı 29 Eylül 2025 gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler'deki temaslarının yansımalarının masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Silah bırakma sürecindeki son durum ve Meclis'teki komisyon çalışmaları ele alınacak. Erdoğan'ın yapacağı açıklamada ABD ziyareti ve Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 29 Eylül 2025 tarihinde Beştepe'de toplanacak ve saat 15.00'te başlayacak. Toplantı öncesinde tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlar gündem maddelerini tamamlayarak sunumlarını hazırladı.
Toplantının zamanlaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla da doğrudan ilişkili. Kabine, Meclis'e sunulacak öncelikli kanun tekliflerini önceden ele alarak yasama sürecine zemin hazırlayacak.
KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?
Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular geniş bir yelpazeye yayılıyor:
DIŞ POLİTİKA VE DİPLOMASİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeler, toplantının önemli gündem maddelerinden biri. İkili anlaşmaların Türkiye ekonomisi ve dış politikası üzerindeki etkileri detaylı şekilde değerlendirilecek.
GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ
İsrail'in Gazze'deki eylemleri ve bölgede yaşanan insani kriz, toplantıda öncelikli konular arasında yer alacak. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım politikaları, insani desteklerin artırılması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar üzerinde durulacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE VE SOSYAL DESTEKLER
Kabine, enflasyonla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik sosyal destek programları ve yeni ekonomik projeleri ele alacak. Tarımsal üretime teşvikler, mali reform önerileri ve vatandaşın alım gücünü artıracak önlemler masaya yatırılacak.
MECLİS'E SUNULACAK KANUN TEKLİFLERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde, Kabine öncelikli kanun tekliflerini değerlendirecek. Bu teklifler, hem ekonomik hem de sosyal alanda kritik düzenlemeleri kapsıyor.