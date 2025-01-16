Kademeli emeklilik 2025 yılında çıkacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı

Emekli olmayı planlayan yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik ile ilgili önemli bir açıklama geldi. EYT düzenlemesinin ardından özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanların durumu gündemdeydi. Çok sayıda vatandaş, "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusunun cevabını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

1 /5 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca çalışan emeklilik hakkını elde ederken, 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi yapılan çalışanlar, yeni bir düzenleme olup olmayacağına dair merakla bekleyişini sürdürüyor.

2 /5 KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT'yi kaçıran fakat erken emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.

3 /5 "MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLI DEĞİL" Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.

4 /5 SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.