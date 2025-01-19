Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT ile emekli olamayan ve erken emeklilik hayali kuran vatandaşlarla ilgili konuştu. Kademeli emeklilik olacak mı? sorusuna Bakan Vedat Işıkhan doğrudan yanıt verdi. Peki kademeli emeklilik son dakika var mı, gelecek mi, torba yasada düzenleme olacak mı? İşte 2000-2008 arasında işe başlayanlar emekli olacak mı? sorusunun yanıtı.
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış milyonlarca emeklinin beklediği kademeli emeklilik sistemi için gözler hükümete çevrildi. Kademeli emeklilik son dakika var mı, gelecek mi, torba yasada düzenleme var mı? sorularına yanıt aranıyor. EYT ile milyonlarca çalışan emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlanamayanlar kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesini talep ediyor.
Kademeli emeklilik sistemi yeniden gündem oldu. 1 gün ile 17 yıl beklemek zorunda kalan mağdurlar yasanın çıkmasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan kişiler için emeklilik şartları, 1999 öncesi ve 2008 sonrası dönemlere göre farklılık gösterir. Bu dönem, emeklilik sisteminde önemli bir geçiş dönemi olduğu için, emeklilik hesaplamalarında da bazı farklılıklar ortaya çıkar.
Kademeli emeklilik olacak mı?
2000-2008 yılları arasında çalışmayı sürdürmek, emeklilik açısından çeşitli şekillerde etkili olabilir. Türkiye'deki Sosyal Güvenlik sistemi (SGK) kapsamı, emeklilik koşulları prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına bağlıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT ile emekli olamayan ve kademeli emeklilik bekleyenlerin 2000-2008 sigorta girişi olanlar emekli olacak mı? sorusuna katıldığı bir televizyon programında cevap verdi.
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamasında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz.
SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.“ diye konuştu.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş kademeli emeklilik konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, "EYT düzenlemesinde yapılan yanlışlık nasıl düzeltildiyse, kademeli emeklilik mağduriyeti için de çözüm üretilmelidir. Türkiye genelinde milyonlarca insan bu düzenlemeyi bekliyor," diyerek yetkililere seslendi.
1999-2008 yılları arasındaki EYT mağduru sayısının bir hayli fazla olduğu biliniyor. Özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun çözüme kavuşması bekleniyor. Bu model hayata geçerse, emeklilik yaşları 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaş olarak kademeli şekilde ilerleyecek. İşte normal şartlarda emeklilik prim gün sayısı, çalışma yılı ve yaş tablosu:
Emeklilik şartları prim gün sayısı, çalışma yılı ve yaş tablosu
23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.
- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.
- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
1999-2008 arasında sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;
-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak
şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.