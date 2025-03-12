KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 12 MART: Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Kademeli emeklilik konusu, EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik beklentisi sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuyla ilgili net açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan, mevcut emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme öngörülmediğini belirterek kademeli emeklilik beklentilerine kapıyı kapattı. Ancak vatandaşlar, emeklilik şartlarında esneklik sağlanıp sağlanmayacağını yakından takip etmeye devam ediyor.
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik talepleri sürerken, TBMM’de ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifleri görüşülmeye devam ediyor. Ancak şu ana kadar kademeli emeklilikle ilgili resmi bir düzenleme gündeme gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcut emeklilik sisteminde bir değişiklik öngörülmediğini belirtirken, vatandaşlar gelişmeleri yakından izliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.
Kademeli emeklilikte yeni bir tablo çalışması bulunmuyor.