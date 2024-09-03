Kademeli emeklilik son dakika gelişmeler: Kademeli emeklilik torba yasada olacak mı, var mı? 2000 sonrası sigortalılar...

"Kademeli emeklilik torba yasada olacak mı, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba Yasa'nın içeriği ve Meclis süreci, kamuoyunun merakla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her yıl Eylül ayında kendiliğinden toplandığı biliniyor. Bu kapsamda, Torba Yasa'nın Eylül ayında görüşülmesi ve yasalaşması bekleniyor. Yasa tasarısı, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı ve kademeli emeklilik gibi önemli düzenlemeleri içeriyor.
Torba Yasa içeriği ve maddeleri, kamuoyunun yakından takip ettiği önemli konular arasında yer alıyor. Yasa, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı, ev hanımlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi başlıkları içeriyor. Bu konular hakkında yapılan açıklamalar dikkatle izleniyor. Meclis'in tatilde olması nedeniyle yasa tasarısının ne zaman yasalaşacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak, gözler Meclis'te ve gelişmeler yakından takip ediliyor.
2024 TORBA YASA KAPSAMI, MADDELERİ VE İÇERİĞİ!
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışma için torba yasa takvimi yakından takip ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeleri olabildiğince kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söylemişti.
Peki, yeni torba yasada kademeli emeklilik var mı? İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;
BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!
Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik' olmuştu. Meclis gündemine gelen Torba yasada kademeli emeklilik ile ilgili bir düzenlemenin yer alıp almadığı merak ediliyordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
YENİ TORBA YASADA NELER VAR?
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Torba yasa maddeleri arasında en önemlilerinden biri ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.
Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.
İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.
TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
Bakan Vedat Işıkhan, daha önce 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Ancak devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?
Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar Meclis'te görüşülecek. Torba yasa TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.