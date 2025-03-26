Kur'an -ı Kerim'de Kadir Gecesi Kadir Suresi

Kadir Suresi'nde bu gecenin önemi şu şekilde belirtiliyor: " Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. " (Kadir(Kadir Suresi, 1-3). Kadir Gecesi, gönüllerin arındığı ve duaların semaya yükseldiği en anlamlı gecelerden biridir. Sevdiklerinize bu özel gecede güzel dileklerinizi iletmek, manevi atmosferi birlikte yaşamak için en güzel yollardan biridir. İşte, birbirinden güzel, anlamlı, resimli, resimsiz, dualı, şık, hadisli, ayetli Kadir Gecesi mesajları...