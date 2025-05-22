TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İdari maddelerin büyük bölümünün müzakere edildiği bu görüşmelerin ardından TÜHİS tarafından maliyet analizleri yapıldı.

Bu çalışmanın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesinin ardından ilerleyen günlerde işçi tarafına ilk teklif yapılması bekleniyor.