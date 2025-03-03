TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ zam talebinde uzlaştı ve yeni oran şekillendi. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ zam talebinde uzlaştı. Peki kamu işçileri ne kadar zam alacak? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin detayları.
Kamu işçisi zam oranı çerçeve toplantısı ile belli oluyor. Kamu işçisinin alacağı zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol üstlenen kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığı için ilk detaylar belli oldu. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşundaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü için yetkili konfederasyonlar Hak-İş ve Türk-İş hazırlıklarını sürdürüyor.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini hazırladı.
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı.
TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalara, iki konfederasyonun ortak zam oranı belirleme uzlaşısının ardından birlikte son şekli verildi.
Ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı dikkate alınarak hazırlanan ortak zam talebi, gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.
Önceki dönemlerden farklı olarak yeni maddeleri de içeren zam talebi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından gelecek hafta içinde ayrı ayrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.
2026-2027 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Işıkhan'ın toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Şimdi önümüzdeyse, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü. Özellikle ülkemizde çalışma hayatını, doğrudan etkileyen en önemli dinamiklerden bir tanesi. 600 binden fazla işçimizi kapsayan bir süreç. Bu bağlamda sendika konfederasyonları, özellikle Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları çalışmalarına başladılar.
Sendikalardan alacağımız görüş ve muvaffakatlar tabii ki bakanlığımıza gelecek. Bakanlıkta da bir değerlendirme yapacağız ve şubat ayı içerisinde de inşallah resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz."
Bakan Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için Şubat ayı içerisinde resmi işlemlerin başlamasının öngörüldüğünü ifade etti. Bakan Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:
"Önümüzde çalışma hayatı tabii toplu, kamu toplu iş sözleşmeleri söz konusu ama aynı zamanda 2026-2027 yılında kamu görevlileri, memurlarımız ve sözleşmeli personel için de toplu sözleşme süreçleri başlayacak.
4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği biz bu toplantılarımızı ağustos ayında gerçekleştirmek zorundayız. Sonuç olarak hem işçilerimiz hem de memurlarımızla ilgili bu toplu sözleşme süreçlerini gerçekleştirirken yine iletişime değer vereceğiz."
Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.