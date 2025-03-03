Bakan Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için Şubat ayı içerisinde resmi işlemlerin başlamasının öngörüldüğünü ifade etti. Bakan Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Önümüzde çalışma hayatı tabii toplu, kamu toplu iş sözleşmeleri söz konusu ama aynı zamanda 2026-2027 yılında kamu görevlileri, memurlarımız ve sözleşmeli personel için de toplu sözleşme süreçleri başlayacak.

4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği biz bu toplantılarımızı ağustos ayında gerçekleştirmek zorundayız. Sonuç olarak hem işçilerimiz hem de memurlarımızla ilgili bu toplu sözleşme süreçlerini gerçekleştirirken yine iletişime değer vereceğiz."