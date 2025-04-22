KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi! Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak?

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."