KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi! Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak?

2025 kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri için gözler, TÜHİS, TÜRK-İş ve HAK-İş'in masada yer aldığı görüşmelerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, yeni toplantının tarihini duyurdu. Bakan Işıkhan, kamu işçileri için yapılacak zam oranı konusunda ise daha fazla detay verilmediğini ancak görüşmelerin önümüzdeki dönemde netleşeceğini belirtti. Kamu işçilerinin alacağı zam oranı, bu görüşmelerin ardından kesinleşecek.
2025 kamu işçileri toplu sözleşme sürecinde yeni toplantının tarihi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yapılacak zam oranıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 600 bin kamu işçisinin geleceğini yakından ilgilendiren bu görüşmeler, aynı zamanda ağustos ayında yapılacak memur toplu sözleşme sürecine de referans teşkil edecek. Bu nedenle, kamu işçileri kadar milyonlarca memur da bu süreci yakından takip ediyor. Bakan Işıkhan, toplantının yapılacağı tarihi ve sürecin detaylarını açıkladı.
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN YENİ TOPLANTI 24 NİSAN'DA
Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında taraflar 24 Nisan Perşembe günü 14.00'te ikinci kez bir araya gelecek.
Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.
Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."
MEMUR ZAMMI VE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN DE ÇERÇEVE OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de sadece kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarında 6 aylık zaman dilimlerinde 4 dönem belirleyici olacak.