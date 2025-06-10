KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam teklifi an meselesi! 4-D kamu çalışanı zammı ne kadar olacak?

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü müzakerelerinde kritik bir aşamaya gelindi. Kamu işverenini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS), ücret artışı için ilk teklifini bu hafta içinde sunacak. Toplantılarda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikalarının talepleri ele alınırken, bu görüşmelerin Ağustos ayındaki memur toplu sözleşmeleri için de yol gösterici olması bekleniyor. Peki, kamu işçisinin zam oranı ne kadar olacak?

1 /6 Toplu sözleşme masasında temposu düşmeyen 600 bin kamu işçisi, kendileri için belirlenecek zam oranını merakla bekliyor. Kamu işveren heyetinin temsilcisi TÜHİS, ücret düzenlemesi teklifini bu hafta sendikalara iletecek. Aynı masada TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri de taleplerini dile getirirken, bu süreç Ağustos’ta başlayacak memur toplu sözleşmeleri için de önemli bir kıstas oluşturacak. Zam oranı ne olacak? İşte gelişmeler…

2 /6 GEÇEN AY TALEPLER GÖRÜŞÜLDÜ Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin dördüncü turu, 16 Mayıs’ta Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, işçi tarafının talepleri ve beklentileri detaylıca ele alındı.

3 /6 İŞÇİ SENDİKALARI KIDEM ZAMMI VE REFAH PAYI TALEP ETTİ TÜHİS, görüşmelerin ardından maliyet analizini tamamlayarak kamu işçisi zammı için ilk teklifini sunmaya hazırlanıyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak taslağında, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması, kıdem zammı ve refah payı gibi talepler yer alıyor.

4 /6 İşçi sendikaları 2025 yılı için ücretlere ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 zam yapılmasını talep etti. Ayrıca her dönemde ücretlere yüzde 10 refah payı eklenmesi istendi. Süreç sonunda, 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret artışları ve yeni çalışma koşulları kesinleşecek.

5 /6 MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN DE ÇERÇEVE OLACAK 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini ilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda memurların toplu sözleşmeleri ve özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile gerçekleştirilecek grup sözleşmeleri başta olmak üzere, pek çok sektörde bu protokolün belirleyici olması bekleniyor.