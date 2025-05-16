“ÜCRET NOKTASINA HENÜZ GELİNMEDİ”

Müzakereler devam ettiği için ücret noktasına daha gelinmediğini belirten Bakan Işıkhan “ O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak, ondan sonra da uzlaşmayla başarıyla, kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.