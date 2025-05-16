Kamu işçilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı sürecinde kritik görüşmeler sürüyor. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kamu işçisinin zam müzakerelerinde son durum ne? Detaylar haberimizde...
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı görüşmeleri hız kazandı. Kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile sendikalar TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in heyetleri son toplantılarını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kamu işçisi zam pazarlıklarında gelinen son nokta ne? Ayrıntılar haberimizde...
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 GELİŞMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Genel Kurul’u öncesinde gazetecilerin sorularına cevap verdi.
Işıkhan yavaş yavaş sürecin sonuna geldiğini vurgulayarak işveren kesiminin yapacağı teklife dikkat çekti. Bakan açıklamasında “Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatör konumunda olduğunun altını çizen ışıkhan “ Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz. “ dedi.
“ÜCRET NOKTASINA HENÜZ GELİNMEDİ”
Müzakereler devam ettiği için ücret noktasına daha gelinmediğini belirten Bakan Işıkhan “ O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak, ondan sonra da uzlaşmayla başarıyla, kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.