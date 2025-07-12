Kamu işçisi toplu sözleşme zammında final zamanı: 600 bin kamu işçisi etkilenecek! 3. zam teklifi ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025 yılı toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İlk teklifin %16 + %8, ikinci teklifin ise %17 + %10 zam oranıyla sonuçsuz kalmasının ardından, sürecin seyrini değiştirecek üçüncü teklif merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa süre içinde yeni teklifin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
4-D statüsünde görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisi için sürdürülen toplu sözleşme pazarlıklarında iki teklif geride kaldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 3. teklifin yakın zamanda sunulması bekleniyor. Emekçiler zam oranının revize edilmesini beklerken, taraflar arasında uzlaşma arayışı sürüyor.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU MU?
4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi net zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı belli oldu. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı.
Ağar açıklamasında "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini de kullandı.
"KAMU GÖREVLİLERİNİN TALEPLERİNİ AĞUSTOS AYINDA MASAYA YATIRACAĞIZ"
Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.
600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.