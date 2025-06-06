KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 4D kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı açıklandı mı, ne kadar?

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Bakan Vedat Işıkhan, zam oranına ilişkin ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sendikalarla paylaşılacağını duyurdu. Sürecin tüm tarafların beklentileri gözetilerek yürütüldüğünü belirten Bakan Işıkhan, müzakerelerde yapıcı bir atmosfer oluştuğunu da vurguladı. Peki kamu işçilerine verilecek zam oranı ne zaman netleşecek?
Toplu iş sözleşmesi sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin gözü, 2025 yılı için belirlenecek zam oranında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı sonrasında ilk teklifin sendikalara sunulacağını açıklarken, sürecin dikkatle yönetildiğine dikkat çekti. İşveren heyeti ile sendikalar arasında süren pazarlıklarda uzlaşma arayışı sürerken, kamuoyunun beklentisi netleşecek rakamlara çevrildi.
Kamu işçileri için kritik süreç: İlk teklif bayramdan sonra
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor. 4-D statüsünde görev yapan kamu işçilerinin ücret ve sosyal haklarını belirleyecek süreçte gözler, hükümetin sunacağı ilk teklife çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam teklifinin Kurban Bayramı'nın ardından sendikalarla paylaşılacağını açıkladı.
Ortak talep 27 Şubat’ta iletildi
Toplu sözleşme görüşmeleri, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının, ortak taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasıyla başladı. Bu çerçevede, şimdiye kadar taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde bir araya geldi.
Bakan Işıkhan: “Müzakereleri kısa sürede neticelendireceğiz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sürecin çok taraflı ve dikkatli bir şekilde yönetildiğini vurguladı. Bakan Işıkhan, “İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti TBMM Genel Kurulu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, görüşmelerin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.
“İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz” dedi.
Çalışma barışının korunması ve müzakerelerin karşılıklı anlayışla yürütülmesinin önemine değinen Işıkhan, “Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz. Oraya doğru da gidiyoruz” açıklamasında bulundu.
Ekonomik denge ve sosyal diyalog vurgusu
CNN TÜRK’e de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin çok yönlü bir zemine sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“600 bin işçinin ücretinin ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Bu süreç; enflasyon, kamu mali dengeleri, işverenin sürdürülebilirliği ve işçimizin emeği gibi birçok faktörün hassasiyetle değerlendirildiği bir dengeyi gerektiriyor.
Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, emeği koruyan ve ekonomiyi gözeten bir sistemle ilerliyoruz.”
Memurlar için de yeni dönem yaklaşıyor
Bakan Işıkhan, kamu işçileriyle yürütülen bu sürecin ardından, memur ve sözleşmeli personel için 2026-2027 yıllarını kapsayan yeni toplu sözleşme görüşmelerinin de Ağustos ayında başlayacağını hatırlattı:
“Geçtiğimiz yıl memur toplu sözleşme sürecini başarıyla yürüttük. Bu yıl da aynı anlayışla, sosyal diyalogla, tüm tarafların memnuniyetini esas alan bir yapıyla çalışacağız. Çalışma barışını koruyarak süreci tamamlamayı hedefliyoruz.”