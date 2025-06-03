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KAMU PERSONEL ALIMI HAZİRAN 2025: Hangi kadrolar açıldı, başvuru şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI HAZİRAN 2025: Hangi kadrolar açıldı, başvuru şartları neler?

14:303/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 yılı kamu personeli alımlarında hız kesilmiyor. Haziran ayı itibarıyla birçok üniversite ve kamu kurumu, sözleşmeli personel kadrolarını ilan etti. KPSS puanıyla ya da sözlü sınavla gerçekleştirilecek alımlarda bilişimden sağlık hizmetlerine, büro işlerinden teknik görevlere kadar pek çok alanda istihdam fırsatı sunuluyor. İşte kurumlara ve kadrolara göre detaylı alım bilgileri…

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, bilişim uzmanı gibi birçok farklı alanda kamu personel alımı ilanları hazian ayında da yayınlanmaya devam ediyor. Birçok kamu kurumu ihtiyaçlarına göre personel istihdam edecek. Peki, hangi kadrolarda alım yapılacak, kamu personeli alım şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI 2025

KPSS puanı ya da yazılı/sözlü sınavlarla yapılacak olan alımlar, birçok farklı pozisyonda olacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 BİLİŞİM UZMANI ALACAK

375 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilecek bilişim personelleri, KPSSP3 puanının %70’i ve YDS puanının %30’u esas alınarak sınava çağrılacak. Başvurular 3 Haziran 2025'e kadar devam ediyor.


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde;

Hemşire

Büro Personeli

Destek Personeli

Sağlık Teknikeri

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

kadrolarına alım yapılacak. Başvurular, 9 Haziran 2025 tarihlerinde bitecek.



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KPSS İLE ALIM YAPACAK

Yalnızca KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek başvurular kapsamında, 4 büro personeli alımı yapılacak. Başvuru süreci 9 Haziran 2025'te sona erecek.




SGK 18 Bilişim Personeli Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla toplam 18 uzman personel istihdam edecek:

11 Uzman Yazılımcı

1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

1 Sistem Yöneticisi

2 DevOps Uzmanı

3 Uzman Yazılımcı

Başvurular 23 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında alınacak.




SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2 KADRO İÇİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

1 Büro Personeli ve 1 Kadın Temizlik Görevlisi alımı için başvurular 10 Haziran 2025’e kadar sürecek. Alımlar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak.




YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 BİLİŞİM UZMANI ALACAK

YTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, KPSSP3 ve YDS puanlarıyla başvuru kabul edecek. Kadrolar şunlar:

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

Sistem Uzmanı (Linux)

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Network Uzmanı

Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2025.



BDDK Uzman Yardımcısı Alımı İçin Giriş Sınavı Düzenleyecek

Bankacılık, bilişim ve hukuk alanlarında uzman yardımcılığı için 29 Haziran 2025’te yazılı sınav yapılacak. Başvurular 10 Haziran’da sona eriyor.



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 18 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sözlü ya da yazılı sınav yapılmadan, KPSS puan sıralamasına göre şu alanlarda personel alınacak:

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş / Tıbbi Görüntüleme)

Büro Personeli

Tekniker, Teknisyen

Destek Personeli (Şoför / Temizlik)

Başvuru süreci: 30 Mayıs – 13 Haziran 2025




RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KPSS İLE PERSONEL ALACAK

Herhangi bir sınav yapılmadan KPSS (B) grubu puanıyla alım yapılacak. Başvurular 16 Haziran 2025'e kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 657/4-B KAPSAMINDA ALIM YAPACAK

Özel bütçeden karşılanacak sözleşmeli personel alımı için başvurular 2 Haziran'da başladı, 16 Haziran'da sona erecek.


KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ YENİ KADROLAR AÇTI

Üniversite bünyesinde;

Büro Personeli

Tekniker

Teknisyen

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Destek Personeli

kadroları için KPSS puan sıralamasıyla alım yapılacak. Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2025


Yozgat Bozok Üniversitesi Vardiyalı Personel Alımı Yapacak

Rektörlük bünyesinde çalışacak personeller için başvurular 3 – 17 Haziran 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden online olarak alınacak. Açılan kadrolar:

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş / Görüntüleme)

Teknisyen

Temizlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi


BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR NEREDE?

Tüm başvuru şartları ve kadroya özel kriterler, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayınlanan ilanlarda yer alıyor. Adaylar, her ilanın içeriğini dikkatlice incelemeli ve gerekli belgelerle birlikte zamanında başvuru yapmalı.


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