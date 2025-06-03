KAMU PERSONEL ALIMI HAZİRAN 2025: Hangi kadrolar açıldı, başvuru şartları neler?

2025 yılı kamu personeli alımlarında hız kesilmiyor. Haziran ayı itibarıyla birçok üniversite ve kamu kurumu, sözleşmeli personel kadrolarını ilan etti. KPSS puanıyla ya da sözlü sınavla gerçekleştirilecek alımlarda bilişimden sağlık hizmetlerine, büro işlerinden teknik görevlere kadar pek çok alanda istihdam fırsatı sunuluyor. İşte kurumlara ve kadrolara göre detaylı alım bilgileri…

1 /15 Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, bilişim uzmanı gibi birçok farklı alanda kamu personel alımı ilanları hazian ayında da yayınlanmaya devam ediyor. Birçok kamu kurumu ihtiyaçlarına göre personel istihdam edecek. Peki, hangi kadrolarda alım yapılacak, kamu personeli alım şartları neler?

2 /15 KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 KPSS puanı ya da yazılı/sözlü sınavlarla yapılacak olan alımlar, birçok farklı pozisyonda olacak.

3 /15 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 BİLİŞİM UZMANI ALACAK 375 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilecek bilişim personelleri, KPSSP3 puanının %70’i ve YDS puanının %30’u esas alınarak sınava çağrılacak. Başvurular 3 Haziran 2025'e kadar devam ediyor.



4 /15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde; Hemşire Büro Personeli Destek Personeli Sağlık Teknikeri Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına alım yapılacak. Başvurular, 9 Haziran 2025 tarihlerinde bitecek.



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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KPSS İLE ALIM YAPACAK Yalnızca KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek başvurular kapsamında, 4 büro personeli alımı yapılacak. Başvuru süreci 9 Haziran 2025'te sona erecek.







6 /15 SGK 18 Bilişim Personeli Alacak Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla toplam 18 uzman personel istihdam edecek: 11 Uzman Yazılımcı 1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 1 Sistem Yöneticisi 2 DevOps Uzmanı 3 Uzman Yazılımcı Başvurular 23 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında alınacak.





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SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2 KADRO İÇİN PERSONEL ALIMI YAPACAK 1 Büro Personeli ve 1 Kadın Temizlik Görevlisi alımı için başvurular 10 Haziran 2025’e kadar sürecek. Alımlar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak.







8 /15 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 BİLİŞİM UZMANI ALACAK YTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, KPSSP3 ve YDS puanlarıyla başvuru kabul edecek. Kadrolar şunlar: Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı Sistem Uzmanı (Linux) Bilgi Güvenliği Uzmanı Network Uzmanı Son başvuru tarihi: 10 Haziran 2025.





9 /15 BDDK Uzman Yardımcısı Alımı İçin Giriş Sınavı Düzenleyecek Bankacılık, bilişim ve hukuk alanlarında uzman yardımcılığı için 29 Haziran 2025’te yazılı sınav yapılacak. Başvurular 10 Haziran’da sona eriyor.





10 /15 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 18 PERSONEL ALIMI YAPACAK Sözlü ya da yazılı sınav yapılmadan, KPSS puan sıralamasına göre şu alanlarda personel alınacak: Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş / Tıbbi Görüntüleme) Büro Personeli Tekniker, Teknisyen Destek Personeli (Şoför / Temizlik) Başvuru süreci: 30 Mayıs – 13 Haziran 2025





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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KPSS İLE PERSONEL ALACAK Herhangi bir sınav yapılmadan KPSS (B) grubu puanıyla alım yapılacak. Başvurular 16 Haziran 2025'e kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.





12 /15 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 657/4-B KAPSAMINDA ALIM YAPACAK Özel bütçeden karşılanacak sözleşmeli personel alımı için başvurular 2 Haziran'da başladı, 16 Haziran'da sona erecek.



13 /15 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ YENİ KADROLAR AÇTI Üniversite bünyesinde; Büro Personeli Tekniker Teknisyen Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli kadroları için KPSS puan sıralamasıyla alım yapılacak. Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2025



14 /15 Yozgat Bozok Üniversitesi Vardiyalı Personel Alımı Yapacak Rektörlük bünyesinde çalışacak personeller için başvurular 3 – 17 Haziran 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden online olarak alınacak. Açılan kadrolar: Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş / Görüntüleme) Teknisyen Temizlik Görevlisi Koruma ve Güvenlik Görevlisi

