Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamu kurumları, dönemsel olarak memur ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanına göre yapılan alımların yanı sıra, bazı kamu kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı gerçekleştirmektedir. Başvurular için adaylardan aranan şartlar, kurumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı hangi kurumlarda var? İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı detayları.
KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.
Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.
Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı 15-29 Eylül
TÜBİTAK işçi alımı 15 Eylül 6 Ekim
Yüksek Seçim Kurulu bilişim personeli alımı 18-29 Eylül
Yargıtay memur alımı 5-15 Eylül
Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Kalkıma Idaresi Başkanlığı personel alımı 12-26 Eylül
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı 1-15 Eylül
Zafer Kalkınma Ajansı personel alımı 22 Eylül 7 Ekim
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 8-22 Eylül
Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı 10-24 Ekim
Sayıştay Başkanlığı denetçi yardımıcısı adayı alacak 10-18 Eylül
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işçi alımı 10-21 Eylül
İnönü Üniversitesi personel alımı 10-24 Eylül
