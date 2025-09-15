Yeni Şafak
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz, sözleşmeli, kadrolu, memur ve işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri?

10:0915/09/2025, پیر
G: 15/09/2025, پیر
<p>KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…</p>
Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamu kurumları, dönemsel olarak memur ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanına göre yapılan alımların yanı sıra, bazı kamu kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı gerçekleştirmektedir. Başvurular için adaylardan aranan şartlar, kurumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı hangi kurumlarda var? İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı detayları.

Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları buradan bulabilirsiniz. KPSS’siz ve KPSS’li olmak üzere farklı alım koşulları sunulan kamu kurumlarına başvurmak için öncelikle ilanları yakından takip etmeniz gerekmektedir. KPSS’siz kamuya memur alımı ilanları, genellikle belirli şartları taşıyan adaylara yönelik olarak açılmaktadır. KPSS’li kamuya memur alımı ise daha yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, KPSS puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz ve diğer genel şartları karşılamanız gerekmektedir. "Kamu memur alımı başvuruları" için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, hangi kurum personel alıyor? İşte, 2024 Kasım Kamu personel alımı ilanları!

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı 15-29 Eylül

TÜBİTAK işçi alımı 15 Eylül 6 Ekim

Yüksek Seçim Kurulu bilişim personeli alımı 18-29 Eylül

Yargıtay memur alımı 5-15 Eylül

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Kalkıma Idaresi Başkanlığı personel alımı 12-26 Eylül

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı 1-15 Eylül

Zafer Kalkınma Ajansı personel alımı 22 Eylül 7 Ekim

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 8-22 Eylül

Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı 10-24 Ekim

Sayıştay Başkanlığı denetçi yardımıcısı adayı alacak 10-18 Eylül

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işçi alımı 10-21 Eylül

İnönü Üniversitesi personel alımı 10-24 Eylül


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

#KPSS'siz memur alımı
#KPSS'siz personel alımı
#2024 KPSS'siz memur iş ilanları
#İŞKUR
#kamu personeli
#devlet memuru
#alım ilanları
