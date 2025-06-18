Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamu kurumları, dönemsel olarak memur ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanına göre yapılan alımların yanı sıra, bazı kamu kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı gerçekleştirmektedir. Başvurular için adaylardan aranan şartlar, kurumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı hangi kurumlarda var? İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı detayları...
Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları buradan bulabilirsiniz. KPSS’siz ve KPSS’li olmak üzere farklı alım koşulları sunulan kamu kurumlarına başvurmak için öncelikle ilanları yakından takip etmeniz gerekmektedir. KPSS’siz kamuya memur alımı ilanları, genellikle belirli şartları taşıyan adaylara yönelik olarak açılmaktadır. KPSS’li kamuya memur alımı ise daha yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, KPSS puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz ve diğer genel şartları karşılamanız gerekmektedir. "Kamu memur alımı başvuruları" için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, hangi kurum personel alıyor? İşte, 2024 Kasım Kamu personel alımı ilanları!
KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.
Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.
Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uzman yardımıcısı alımı 26 Haziran 10 Temmuz
Jandarma Genel Komutanlığı işçi ımı 17-23 Haziran
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı 23 Haziran 4 Temmuz
Karayolları Genel Müdürlüğü eski hükümlü işçi alımı 16-20 Haziran
Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 16-27 Haziran
Karayolları Genel Müdürlüğü engelli işçi alımı 16-20 Haziran
Atatürk Üniversitesi personel alımı 2-18 Haziran
Çukurova Üniversitesi işçi alımı 16-20 Haziran
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2-18 Haziran
Kadıköy Belediyesi memur alımı 28 Temmuz 1 Ağustos
Karpuzlu Belediyesi memur alımı 29-31 Temmuz
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın
İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın