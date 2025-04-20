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Kamu personel alımı iş ilanı KPSS'li KPSS'siz kadrolar: Hangi devlet kurumu sözleşmeli, memur, işçi alımı yapıyor?

Kamu personel alımı iş ilanı KPSS'li KPSS'siz kadrolar: Hangi devlet kurumu sözleşmeli, memur, işçi alımı yapıyor?

16:1620/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Kamu personel alımı iş ilanı</p>
Kamu personel alımı iş ilanı

Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında, farklı pozisyonlarda ve unvanlarda kamu memur-işçi alımı yapılmakta. Bu alımlar, sınavlar, mülakatlar veya sözleşmeli personel alımı gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu haberimizde, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı yapan bakanlıklar, üniversite, belediye, kamu kurumları kadrolar ve kontenjanlar…

Memur olmak isteyen ancak KPSS sınavına girmek zorunda kalmak istemeyenler için müjde! Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS’siz personel alımı yapmaktadır. İŞKUR'u takip ederek, Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumun ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak. Resmi Gazete iş ilanları ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak iş ilanı yayınlamakta.

Kamu alımları kapsamında, çeşitli kamu kurumları personel alımı yapmaya devam ediyor. Eğer kamu personel alımı ile ilgileniyorsanız, hangi kamu kurumu alım yapıyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız, düzenli olarak yayınlanan duyuruları takip etmenizde fayda var. Özellikle, birçok kamu kurumu, yılın belirli dönemlerinde farklı branşlarda personel istihdamı için alım yapmaktadır. Bu alımlar, kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvurularınızı kaçırmamak için hangi kurumun alım yaptığına dair güncel bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.

KPSS şartı aranmaksızın yapılan kamu personeli alımları, hem iş arayanlar hem de kamu kurumları için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, memur ve işçi pozisyonlarında çeşitli seçenekleri beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurarak kariyerinizi devlet hizmetinde sürdürebilirsiniz. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 12-26 Nisan

İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı 18 Nisan 2 Mayıs

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 18 Nisan 2 Mayıs

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 1 nisan 25 Nisan

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı 21-25 Nisan

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 8-22 Nisan

Sinop Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 7 - 21 Nisan

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı mali hizmetler uzmanı alımı 17 Nisan 16 Mayıs

Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı 17 Nisan 2 Mayıs

TCDD engelli işçi alımı 15-21 Nisan

TCDD eski hükümlü işçi alımı 15-21 Nisan

Tekirdağı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı 28 Nisan 2 Mayıs

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü engelli işçi alımı 21-25 Nisan

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü eski hükümlü işçi alımı 21-25 Nisan

Türkiye Elektrik İletim AŞ sürekli işçi ımı 21-25 Nisan

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim elemanı alımı 11-25 Nisan

Milli Savunma Üniversitesi öğretim elemanı alımı 10-24 Nisan

Afyonkarahisar Belediyesi memur ve itfaiye eri alımı 13 - 16 Mayıs

Safranbolu Belediyesi memur alımı 5-9 Mayıs

Uşak Ulubey Belediyesi memur alımı 12-14 Mayıs

Öte yandan İŞKUR internet sitesi çok çeşitli pozisyonlar için KPSS'siz personeli alımı olacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş başvurusunda bulunulmakta.

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Kamu personel alımı iş ilanı KPSS'li KPSS'siz kadrolar: Hangi devlet kurumu sözleşmeli, memur, işçi alımı yapıyor?