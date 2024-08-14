KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımları, adaylara devlet memuru olma fırsatı sunan önemli bir süreçtir. Kamu personel alımı ve kamu memur alım ilanları devlette iş başvurusu yapacak olanların takibinde. 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli pozisyonlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir. Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında bakanlıklar, müdürlükler, genel kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve üniversiteler yer almaktadır. Kamu personel alımı iş ilanlarında başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, KPSS puanı ile veya KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı Ağustos ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…

1 / 24 KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı iş ilanları devletin kurumlarında çalışmak isteyenlerce merak ediliyor. Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak. Resmi Gazete iş ilanları ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak iş ilanı yayınlamakta.

2 / 24 KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımları, kamu kurumlarında çalışan sayısını artırmak, boş kadroları doldurmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen süreçlerdir. Kamu alımları, memurluk sınavları, sözleşmeli personel alımları ve geçici personel alımları gibi farklı şekillerde yapılabilir. Kamu personeli alımları, Memurlar Kanunu, Kamu Görevlileri Seçme Sınavı KPSS puanının yanında KPSS şartsız alımlar da söz konusu olmakta. Peki Kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.

3 / 24 KPSS'li kamu personel alımı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla yapılan alımlar, genellikle devlet memurluğu pozisyonları için geçerlidir. KPSS’siz alımlar ise genellikle sözleşmeli personel pozisyonları için yapılır. Bu tür ilanlarda KPSS puanı zorunlu olmayabilir. Kamu personel alımı iş ilanları ile personel alımı yapan birçok kurum bulunmaktadır. KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı iş ilanları genellikle resmi kurumların internet siteleri ve İŞKUR üzerinden yayınlanmakta. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.





4 / 24 Sayıştaş sözleşmeli bilişim personeli alımı (1-15 Ağustos)

5 / 24 Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı (12-16 Ağustos)

6 / 24 Dicle Üniversitesi personel alımı (2-16 Ağustos)

7 / 24 Türk-Alman Üniversitesi bilişim personeli alımı (12 Ağustos 1 Eylül)

8 / 24 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu personel alımı (12 Ağustos - 2 Eylül)

9 / 24 Dışişleri Bakanlığı 200 aday meslek memuru alımı (16 Ağustos 10 Eylül)

10 / 24 Bitlis Eren Üniversitesi öğretim elemanı alımı (14-28 Ağustos)

11 / 24 Türk Standartları Enstitüsü 184 sözleşmeli personel alımı (20-30 Ağustos)

12 / 24 Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (2-16 Ağustos)

13 / 24 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adayı alacak (21 Ağustos-28 Ağustos)

14 / 24 Taşköprü (Yalova) Belediyesi memur alımı (26-29 Ağustos)

15 / 24 TÜBİTAK personel alımı (6-27 Ağustos)

16 / 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 160 meslek personeli alacak (28 Ağustos - 4 Eylül)

17 / 24 Sayıştay denetçi yardımcısı alımı (21-28 Ağustos)

18 / 24 Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alımı (6-20 Ağustos)

19 / 24 Türk Standartları Enstitüsü personel alımı (20-30 Ağustos)

20 / 24 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanı alımı (6-20 Ağustos)

21 / 24 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alımı (6-16 Ağustos)

22 / 24 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanı alımı (5-20 Ağustos)

23 / 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 160 meslek personeli alımı (28 Ağustos 4 Eylül)