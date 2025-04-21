Kamu toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı mı?

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır.