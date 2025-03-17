İstanbul'da bahar havası yerini soğuğa bırakıyor. Yurt genelinde sıcaklık 20 derece birden düşecek. Lodosun getirdiği bahar havası sert poyrazla birlikte yerini kışa bırakacak. Peki, kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne kadar, kaç gün devam edecek? İşte Meteoroloji'den son hava tahminleri...
İstanbul'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla adeta Mart ayında yaz günleri yaşanıyor. Salı günü ise manzara tam tersine dönüyor ve sıcaklıklarda sert düşüşle birlikte kış şartları etkili olacak.
SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK
Yurt genelinde son günlerde bahar havası yaşanırken Mart yine sürprizini yaptı ve kara kış geri dönüyor. Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Hatta kar yağışı bile bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var.” diye konuştu.
26 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale