SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK





Yurt genelinde son günlerde bahar havası yaşanırken Mart yine sürprizini yaptı ve kara kış geri dönüyor. Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek. Hatta kar yağışı bile bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.