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Lapa lapa kar yağacak: 50 il etkilenecek! İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri kar beklenen yerler

Lapa lapa kar yağacak: 50 il etkilenecek! İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri kar beklenen yerler

09:0910/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji'nin 10 Şubat hava durumu raporuna göre, birçok ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava tahmin haritasına göre, 50 ilde kar yağışı etkili olacak. Peki kar nereye yağacak? İşte kar beklenen iller:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çarşamba günü 50 şehirde yoğun kar bekleniyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre yağışının beklendiği iller:

Kar nereye yağacak? 

İstanbul

Yalova

Balıkesir

Manisa

Kocaeli

Bursa

Bilecik

Kütahya

Uşak

Düzce

Sakarya

Eskişehir

Afyonkarahisar

Karaman

Zonguldak

Bolu

Bartın

Ankara

Aksaray

Niğde

Nevşehir

Kırşehir

Kayseri

Yozgat

Çorum

Kastamonu

Amasya

Karabük

Sivas

Tokat

Adıyaman

Gaziantep

Malatya

Mardin

Diyarbakır

Elazığ

Bingöl

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Şırnak

Bitlis

Muş

Ağrı

Kars


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#Kar yağışı
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