Meteoroloji'nin 10 Şubat hava durumu raporuna göre, birçok ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava tahmin haritasına göre, 50 ilde kar yağışı etkili olacak. Peki kar nereye yağacak? İşte kar beklenen iller:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çarşamba günü 50 şehirde yoğun kar bekleniyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre yağışının beklendiği iller:
Kar nereye yağacak?
İstanbul
Yalova
Balıkesir
Manisa
Kocaeli
Bursa
Bilecik
Kütahya
Uşak
Düzce
Sakarya
Eskişehir
Afyonkarahisar
Karaman
Zonguldak
Bolu
Bartın
Ankara
Aksaray
Niğde
Nevşehir
Kırşehir
Kayseri
Yozgat
Çorum
Kastamonu
Amasya
Karabük
Sivas
Tokat
Adıyaman
Gaziantep
Malatya
Mardin
Diyarbakır
Elazığ
Bingöl
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Şırnak
Bitlis
Muş
Ağrı
Kars