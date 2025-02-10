Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çarşamba günü 50 şehirde yoğun kar bekleniyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre yağışının beklendiği iller: