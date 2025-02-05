Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından Giresun’un bazı ilçelerinde beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Alucra ve Şebinkarahisar’da etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrası okullar tatil mi? sorusunu akıllara getirdi. Peki Giresun’da okullar tatil oldu mu? Alucra ve Şebinkarahisar’da okullar yarın tatil mi? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe kar tatili haberinin detayları.
Meteoroloji uyarısı sonrası Giresun, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Bayburt civarında çok yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Giresun’un Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Alucra’da okullar tatil mi?
Giresun'un Alucra ilçesinde bugün tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmişti
Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtilmişti. Alucra'da 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.
Şebinkarahisar'da yarın okullar tatil mi?
Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla bugün yanı 5 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine ara verilmişti. Yarın Şebinkarahisar'da okullar tatil olup olmadığına ilişkin Giresun Valiliğinden bir açıklama gelmedi.