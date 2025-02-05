Meteoroloji uyarısı sonrası Giresun, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Bayburt civarında çok yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Giresun’un Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.