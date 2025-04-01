Kargolar 2-3-4 Nisan açık mı? Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak, bugün (Salı) çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte, gözler kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör firmalarına da çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için bayram tatili süresi 9 güne uzatıldı. Normalde 30 Mart Pazar günü başlayıp 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili, kargo hizmetlerini de etkiliyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo teslimatları nasıl yapılacak, kargoların çalışma saatlerinde bir değişiklik olacak mı?
Ramazan Bayramı normalde 3,5 gün sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kamu çalışanlarına idari izin verilerek tatil süresi uzatıldı. 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri de idari izin kapsamına alındı. Bu durum, özellikle kargo hizmetlerini merak eden tüketiciler için önemli bir konu haline geldi. Bayram tatilinde kargoların açık olup olmayacağı sorusu, bayram öncesinde gönderi yapmayı planlayanlar için gündeme geldi. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu? Kargo şirketlerinin bayramdaki çalışma saatleri ve teslimat durumu nasıl olacak?
KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacak.
BAYRAMDA KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.
Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
MNG Kargo: Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı