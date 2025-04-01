Kargolar 2-3-4 Nisan açık mı? Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak, bugün (Salı) çalışıyor mu?

BAYRAMDA KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo: Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.