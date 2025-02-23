Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, birçok ilde daha kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilip verilmeyeceği hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın Kastamonu’da okul var mı hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

1 /4 Meteoroloji'ye göre 23-27 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Peki Kastamonu’da yarın okul tatil mi? 24 Şubat Pazartesi günü okul var mı yok mu, Valilikten açıklama geldi mi?

2 /4 Kastamonu’da okullar tatil oldu mu? (24 Şubat Pazartesi) Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.





3 /4 İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.