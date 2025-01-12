Dar gelirli ailelere sosyal konut projesi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından da gündeme getirilen dar gelirli ailelere sosyal konut için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın düşük maliyetle konut üretmek için hazırlık yaptığını açıkladı.