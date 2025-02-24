Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat Pazar günü yapıldı. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorular sorulurken, sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Adayların sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki 2025 yılı kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaymakamlık Sınavı 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.
Adayların sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adayların sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki kaymakamlık sınavı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin son gelişmeler.
2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (KAYMAKAMLIK) Sonuçları SORGULAMA EKRANI
KAYMAKAMLIK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
İlk 260. aday ve 260. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.