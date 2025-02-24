KAYMAKAMLIK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

İlk 260. aday ve 260. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.