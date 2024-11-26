Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Erzurum, Sivas ve Kayseri'de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Kar yağışı nedeniyle yarın da bazı illerde okulların tatil edileceği beklenmekte. Peki Erzurum, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Valilik son dakika tatil açıklamaları oldu mu? İşte kar tatili haberlerine ilişkin detaylar.

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının hakim olacağı öngörülmüştü. Hafta sonu itibaren devam eden kar yağışı sonrası bazı illerde okullara 1 gün ara verildi. Erzurum, Sivas ve Kayseri de tatil edilen yerler arasındaydı. Peki Kayseri, Erzurum, Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Valilik son dakika tatil açıklamaları...

2 /6 Erzurum’da okullar yarın tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzurum’da okullar tatil mi? sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Erzurum Valiliğinden yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

3 /6 Erzurum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün yani 26 Kasım Salı günü ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

4 /6 Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Sivas Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Akşam saatlerinde derslere ara verileceğine dair açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz. Sivas Valiliğinden bugünkü tatil kararına ilişkin açıklama gelmişi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

5 /6 Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri’de yarın okulların tatil olacağına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Kayseri’de okullar bugün tatil edilmişti. Kayseri Valiliğinden Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.